Furti al cimitero: segnalazioni da Terlago, Levico e Rovereto

Pubblicità

Pubblicità



Non solo a Villazzano (QUI link): alcuni furti sono avvenuti anche nei cimiteri di Terlago, Levico e Rovereto.

“Buongiorno, ho appena letto on line la segnalazione della signora di Villazzano riguardo al furto del vaso in rame al cimitero. Segnalo che lo stesso episodio, con le stesse modalità è successo anche a me verso la metà di novembre, sulla tomba dei miei genitori nel cimitero di Terlago.” ci ha comunicato Giuliana Mazzonelli in mail.

Ma non è la sola: tra mail e commenti al pezzo in cui parlavamo di quanto accaduto a Villazzano, ci sono state anche altre segnalazioni.

Paoli Maria Assunta ha commentato “Circa un mese fa, dal cimitero di Levico, sono stati rubati da 12 tombe, compresa quella dei miei genitori”.

Insomma, il rispetto per i cari che sono venuti a mancare è un concetto apparentemente sconosciuto: com’è possibile che avvengano dei furti all’interno dei cimiteri e che nessuno accorga di nulla?

“A Rovereto, a Sacco, è un problema ricorrente. Personalmente non compro più piante, fiori o vasi ‘belli’ perché puntualmente qualcosa sparisce. Spariscono pure i lumini! – racconta una signora del posto – Rubano da anni! Fiori o vasi, quello che trovano e vedono di bello.

Pubblicità Pubblicità



Natale, Pasqua, ai Santi, più la gente viene a ravvivare le tombe più è facile che qualcosa sparisca. Ma sono tanti anni che succede, davvero troppi, è molto ingiusto!”.

A quanto pare, adornare le tombe dei cari è un rischio: non si può più neanche portare loro il rispetto che meritano nel miglior modo possibile, che si corre il rischio di venire derubati.

Non è la questione che questi oggetti siano o meno di valore, ma è il loro significato ad essere importante. Come si può pensare di portare via qualcosa posizionato su una tomba, magari per un genitore o un figlio? Come si può essere così poveri di cuore e di animo?

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità