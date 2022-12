«Do Re Mi»: sabato la prima dello spettacolo di teatro musicale a Riva del Garda

Una quarantina di ragazze e ragazzi dall’età delle medie fino agli ultimi anni delle superiori, i più alla prima esperienza, in pochi mesi hanno imparato a recitare, a cantare e a ballare e nel prossimo fine settimana all’auditorium della chiesa di San Giuseppe porteranno in scena uno spettacolo di teatro musicale.

Lo spettacolo, dal titolo «Do Re Mi», si ispira a «Tutti insieme appassionatamente», il film musicale del 1965 diretto da Robert Wise. È stato realizzato nell’ambito dell’ormai consueto laboratorio di teatro musicale proposto dal Comune di Riva del Garda all’interno di Time Out, il percorso di crescita dedicato al rapporto tra adulti e adolescenti, curato dall’Apsp Casa Mia con la supervisione scientifica del Centro studi Evolution di Verona.

Il teatro musicale (il laboratorio proposto è a cura dell’associazione L’Arte delle Muse) è la forma d’arte più completa per questo tipo di approccio educativo, visto che tratta temi nei quali i ragazzi facilmente possono immedesimarsi, e permette a ciascuno di trovare un posto e di scegliere per cosa si sente più portato.

Gli incontri portano ciascun partecipante a responsabilizzarsi sull’importanza del proprio lavoro, del proprio studio, di quello che sta imparando e di quello che sicuramente riuscirà a mettere in pratica, con pazienza e con responsabilità. Nello spettacolo si esibiscono anche quattro ragazze in monociclo e un ragazzo con i trampoli (grazie alla sinergia con l’associazione Mercurio), perché ognuno possa trovare il proprio spazio in cui esprimersi a modo proprio.

Il Time Out Musical Lab, per il quale le prime audizioni sono iniziate lo scorso gennaio, è entrato nel vivo all’inizio di ottobre. A condurlo, nella palestra del Centro socio educativo Punto X dell’Apsp Casa Mia in viale Trento, Maria Pia Molinari, esperta di canto e regista, e Martina Scalini, coreografa e aiuto regista, affiancati dagli educatori del Punto X, che hanno sostenuto e accompagnato i ragazzi, sia nell’ambito performativo che in quello della realizzazione del materiale scenico.

Con lo staff hanno collaborato Giacomo Mareschi (coreografo e performer), Francesca Melzani (vocal coach), Francesco Maria Moncher (musicista), Elisa Trentini (direttrice dell’ensemble musicale) e Chiara Moncher (costumi).

Pubblicità Pubblicità



Lo spettacolo andrà in scena sabato 17 dicembre alle 20.30, con replica il giorno seguente alle 16, con musica dal vivo a cura di un gruppo strumentale dell’Orchestra delle Metamorfosi.

Presentatore sarà Pietro Lombardo, fondatore e direttore del Centro studi Evolution, pedagogista e conferenziere, autore di pubblicazioni e videocorsi di successo in ambito pedagogico e formativo per lo sviluppo personale e aziendale. L’ingresso è libero e senza prenotazione.