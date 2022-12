Cristo Re: i bambini portano i doni agli esercenti del rione che si commuovono

Pubblicità

Pubblicità



Se siete di Cristo Re in questi ultimi giorni può esservi capitato di incontrare i bambini della scuola dell’Infanzia equiparata che accompagnati dalle loro insegnanti stanno andando in visita agli esercenti del quartiere per distribuire gli auguri di Natale.

L’iniziativa ha avuto un successo enorme tra gli esercizi commerciali commovendo anche alcuni titolari dei negozi. «Volevo ringraziare le maestre e tutti i bambini della scuola materna di Cristo Re, che questa mattina hanno fatto visita a tutti i commercianti del quartiere per fare gli auguri di buon Natale. Un gesto semplice, che ci ha regalato un momento emozionante e ci ha riempito di gioia. Grazie Ancora!» – Ha scritto Ivan Baratella titolare dell’edicola ubicata in via Maccani sul gruppo di «Sei di Cristo re se.…»

Come nasce questa iniziativa? Dopo due anni di Natale a distanza, i bambini e le insegnanti della scuola, in accordo con l’Ente Gestore, il comitato di Gestione e il coordinatore pedagogico hanno deciso di riallacciare i legami con il quartiere partendo da un laboratorio aperto alle famiglie.

Verso la fine di novembre i genitori dei bambini sono stati invitati a scuola per realizzare dei materiali utili a questo progetto.

L’albo illustrato “Il Pacchetto Rosso” di L. Wolfsgruber e G. Alberti (edizioni Arka) fa da sfondo a tutte le attività proposte in questo periodo, un libro che racconta di un misterioso pacchetto rosso di cui nessuno conosce il contenuto, che gira come dono di Natale di mano in mano e a poco a poco cambia la vita dei suoi abitanti.

Con lo stesso spirito i genitori hanno realizzato dei grandi biglietti a forma di regalo che i bambini hanno poi impreziosito con i loro disegni e un messaggio di augurio e sono stati distribuiti agli esercenti del quartiere, suscitando sorrisi, gioia, piacere di donare e talvolta anche di ricevere.

Pubblicità Pubblicità



Numerosi esercenti hanno infatti risposto con generosità agli auguri dei bambini regalando alla scuola dei presenti dei loro negozi.

Se inizialmente gli esercenti individuati erano circa una ventina con l’andare dei giorni si sono quasi raddoppiati perché i bambini hanno capito lo spirito del dono e hanno deciso di realizzare altri biglietti da distribuire.

Le insegnanti hanno realizzato la mappa del quartiere per tracciare con i bambini gli itinerari da fare e segnare i luoghi delle visite, mappa che in questi giorni si sta impreziosendo degli scatti fotografici fatti con gli esercenti.

A completamento di questa iniziativa e per tenere unite le attività di questi giorni con una sorta di filo rosso, i bambini e le famiglie hanno aderito all’iniziativa dei Salesiani “Otnevva” raccogliendo in grandi scatoloni rossi nell’ingresso della scuola beni di prima necessità, materiale didattico e ludico da donare a chi è meno fortunato di noi.

Per sottolineare il senso di Comunità, i bambini e le bambine della scuola – accompagnati da insegnanti e famiglie – parteciperanno alla lanternata di quartiere (sotto la locandina) che si svolgerà il 16 dicembre alle 17.00 (con ritrovo in piazza General Cantore) aggregandosi nel momento in cui ci sarà il passaggio davanti alla scuola.

Domenica 18 fuori dalla chiesa sarà allestito un banchetto con biglietti natalizi e chiudi pacco realizzati dai genitori durante la serata di lavoro che potrete ricevere con una piccola offerta.

Dei piccoli pacchettini regalo verranno distribuiti con la speranza di diffondere la gioia del dono e augurandoci che, come raccontato nel libro, possano passare di mano in mano tra gli abitanti del quartiere e conoscenti per diffondere il messaggio di augurio a tutta la Comunità. Vi aspettiamo per camminare finalmente insieme verso un nuovo Natale.