Autobus finisce contro un muro: feriti l’autista e un passeggero

Pubblicità

Pubblicità



L’incidente è avvenuto questa mattina, 15 dicembre poco prima delle 8.30 sulla strada provinciale di Avigna, poco prima di San Genesio, dove per cause ancora da chiarire un autobus sarebbe finito contro un muro di pietra.

Nell’impatto, sarebbero rimasti lievemente feriti l’autista del mezzo e un passeggero, presi in cura dai sanitari della Croce Bianca arrivati sul posto. In intervento anche le squadre di vigili del fuoco volontari di San Genesio e Bolzano che hanno provveduto al recupero del mezzo e alla messa in sicurezza dell’are interessata dall’incidente.

Pubblicità Pubblicità