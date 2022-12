Trovato il corpo assiderato di un 54enne in un casolare semiabbandonato

Pubblicità

Si tratterebbe di uomo di 54 anni originario del posto che da tempo viveva isolato come un eremita, ma dal 2018 risultava irreperibile.

Stando a quanto riporta Ansa, il corpo senza vita è stato ritrovato ieri pomeriggio all’interno di un casolare semiabbandonato in un meleto Naz Scives, nella zona di Bressanone.

Le cause del decesso non sono ancora chiare, ma secondo le prime informazioni l’uomo potrebbe essere deceduto per assideramento.

