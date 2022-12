Trento: per la rassegna «Note d’organo per il Natale» una fiaba in cattedrale

Pubblicità

Pubblicità



La rassegna “Note d’organo per il Natale“, organizzata dall’Associazione Organistica Trentina “Renato Lunelli“, presenta un cartellone di quattro concerti (4, 11 e 26 dicembre).

Domenica 18 dicembre alle ore 11.15, all’organo Mascioni del Duomo, Stefano Rattini, si esibirà in una proposta insolita: incorniciata dal Natale in Sicilia di Pietro Alessandro Yon e dalla Sinfonia in pastorale del Santissimo Natale di Giovanni Morandi, all’interno del programma sarà eseguita, in prima assoluta, Se una notte d’inverno un paio d’angeli…, fiaba da chiesa per voce narrante e organo su testo del poeta, scrittore e animatore culturale bergamasco Alessandro Bottelli, con le musiche originali dello stesso Rattini.

Il racconto, che prevede una serie di interventi sonori obbligati disseminati nel corso della narrazione, ha per protagonisti due piccoli angeli, che, ad un certo punto, decidono di allargare i propri orizzonti entrando in una zona del cielo ancora del tutto inesplorata, mai visitata prima d’ora.

Pubblicità Pubblicità

Qui, con grande stupore e meraviglia, qualcuno affida loro una delicata missione da svolgere. Come scrive lo stesso compositore: «La musica è volutamente descrittiva; con la semplicità con cui la fiaba stessa si rivolge “a grandi e piccini”, è collocata nei punti salienti del racconto, lì dove la fantasia chiede spazio per potersi librare, lì dove l’immaginazione ama trastullarsi con gli accadimenti più vivi della narrazione. Il linguaggio adottato è deliberatamente eclettico: trae da mondi sonori i più diversi ciò che meglio si confà a punteggiare lo svolgersi della novella. Tra tutti, un tema signoreggia sugli altri: è Tu scendi dalle stelle, il canto natalizio italiano per antonomasia, che ascoltiamo sotto vari travestimenti e che sarà portato in trionfo, insieme agli angioletti, durante i “titoli di coda”».

La voce narrante sarà quella di Chiara Arnoldi, mentre i disegni che illustrano la fiaba sono stati realizzati da Elena e Luca Zanini.

PROGRAMMA – Trento, Cattedrale, 18 dicembre 2022 , ore 11:15 Pietro Alessandro Yon (1886-1943) Il Natale in Sicilia, Stefano Rattini (1961) Se una notte d’inverno un paio d’angeli... Fiaba da chiesa per voce narrante e organo, su testo di Alessandro Bottelli. Disegni di Elena e Luca Zanini. Prima esecuzione assoluta. Giovanni Morandi (1777-1856) Sinfonia in pastorale del Santissimo Natale, Chiara Arnoldi Voce recitante, Stefano Rattini Organo.

Pubblicità Pubblicità