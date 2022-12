Si svelano i segreti nascosti sui fondali del Lago di Tovel

Pubblicità

I segreti nascosti sui fondali del Lago di Tovel sono pronti a svelarsi.

Domani sera, giovedì 15 dicembre alle 20.30, si terrà a Tuenno, nell’aula magna delle scuole, la serata dal titolo “Il lago di Tovel e i suoi segreti: le ultime scoperte”, con il patrocinio del Comune di Ville d’Anaunia.

In questa occasione verrà presentata l’associazione non profit Tovel Fellowship Underwater Research che illustrerà al pubblico quanto emerso dalle ricerche di questi due ultimi anni condotte sui fondali del celebre lago rosso.

Il gruppo di ricercatori volontari che compongono Tovel Fellowship Underwater Research sono: Tiziano Camagna, Alessandro e Luca Bezzi, Carlo Oetheimer, Andrea Forti e Tobia Uccelli.

Si tratta di un’associazione pluridisciplinare che vanta figure professionali specializzate in diversi ambiti e saperi, figure accumunate, in particolare, da solide competenze acquisite nel campo delle immersioni in quota nei laghi alpini dove le condizioni spesso risultano estreme a causa del freddo e della scarsa visibilità.

I membri dell’associazione, fondata lo scorso agosto, si occupano fin dal 2014 di reperire preziosi dati grazie alle analisi dendrocronologiche condotte sugli alberi che si trovano nel lago di Tovel.

Dati che contribuiscono a corroborare e a completare gli studi del microclima ambientale, le dinamiche relative alla genesi dei laghi di origine glaciale in relazione al loro contesto geografico e, a costruire master dendrocronologiche ai fini della datazione di manufatti lignei di notevole importanza storico/artistica, come è accaduto per il battistero di S. Giovanni di Firenze, grazie ai dati forniti dalle piante che giacciono sul fondale del noto bacino lacustre.

«Come amministrazione abbiamo fin da subito creduto in questo progetto – spiega il sindaco di Ville d’Anaunia Samuel Valentini –. Fare ricerca di alta qualità è fra i nostri obiettivi e l’associazione Tovel Fellowship Underwater Research, nata quest’anno, è formata da alcuni fra i migliori esperti disponibili. Ringrazio Tiziano Camagna per la competenza e la tenacia nel portare avanti questo progetto. Per il nostro territorio Tovel è un gioiello inestimabile che va preservato e la ricerca scientifica ci permette di valorizzarlo e custodirlo con sempre maggiore efficacia. Avere una società di ricerca scientifica con sede nel nostro territorio è un onore ancor più considerando che gli studi portati avanti dai membri gli anni scorsi hanno avuto risonanza internazionale andando a scrivere una pagina importante della storia della dendrocronologia alpina».

La serata vedrà anche la presenza di Virginia Salzedo atleta trentina della Nazionale italiana di fotografia subacquea che renderà visibile, con le sue splendide e uniche immagini, quanto si cela al di sotto della superficie del lago di Tovel.

Tovel Fellowship aggiornerà la platea sulle recenti scoperte e, in particolare riferirà della individuazione di un esemplare radicato di abete bianco a quaranta metri di profondità e dell’importante ritrovamento di un manufatto ligneo datato 1385, prima traccia antropica giacente nel golfo nord-est ad una profondità di circa venti metri.

Si ipotizza trattarsi di una rudimentale piroga o forse un abbeveratoio, il mistero si chiarirà soltanto in occasione del suo recupero e restauro, reso possibile grazie all’intervento sinergico del Comune di Ville d’Anaunia, del Parco Naturale Adamello e Brenta e della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Archeologici della Provincia.

