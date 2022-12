Qatargate: «Kaili ignara dei soldi trovati a casa sua»

Pubblicità

Eurodeputati a libro paga. E’ una delle ipotesi su cui stanno lavorando i magistrati belgi nell’inchiesta sul cosiddetto ‘Qatargate’.

Ci sarebbero cioè degli europarlamentari ‘a libro paga’ per favorire l’emirato. La novità è che l’avvocato dell’europarlamentare ed ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili ha detto di non «essere a conoscenza dei soldi» trovati a casa sua.

Secondo l’avvocato Michalis Dimitrakopoulos Kaili non ha “nessuna relazione con il denaro trovato a casa sua (…) non sapeva dell’esistenza di questo denaro”, ha assicurato, ribadendo che la sua assistita è “innocente”.

Secondo i media belgi, sono stati scoperti nel suo appartamento di Bruxelles banconote per 750.000 euro, 600.000 dei quali in una valigia portata dal padre della politica greca.

Sarebbe questo un fronte degli accertamenti nell’indagine che ha portato all’arresto nei giorni scorsi, tra gli altri, dell’ormai ex vicepresidente Eva Kaili e dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri. Sulla base di un ordine di investigazione europeo, nei giorni scorsi i magistrati milanesi hanno disposto una serie di perquisizioni eseguite dalla Gdf.

Si è tenuta la prima udienza davanti alla Camera di consiglio del tribunale di Bruxelles delle quattro persone fermate nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate: l’ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, l’ex eurodeputato socialista Antonio Panzeri, Francesco Giorgi e Niccolò Figà-Talamanca, tutte in aula. La procura belga diramerà un comunicato con la decisione nel tardo pomeriggio. La giustizia belga deve decidere se predisporre misure cautelari diverse dall’arresto per i quattro fermati oppure rimetterli in libertà.

L’ex vicepresidente dell’Eurocamera è stata trasportata nelle scorse ore nel carcere di Haren, alla periferia nord-orientale di Bruxelles, secondo quanto si apprende dalla procura federale belga. Il carcere di Haren è stato completato nei mesi scorsi e tra i suoi ospiti annovera Salah Abdeslam, l’unico sopravvissuto del commando dei terroristi dell’attentato al Bataclan. La procura belga, interpellata a riguardo, non ha voluto confermare se anche gli altri tre agli arresti – Panzeri, Francesco Giorgi, Niccolò Figà-Talamanca – si trovino nella stessa struttura. Tutti e quattro domani sono attesi per la prima udienza preliminare sul Qatargate.

Il Parlamento europeo ha approvato la destituzione dalla carica di vicepresidente del Pe di Kaili proprio stamane. L’aula ha votato sì con la maggioranza di oltre due terzi (625 voti), come previsto dal Parlamento. Un solo contrario e due astenuti. Il voto si è svolto per appello nominale sotto richiesta dei gruppi S&d, The Left e Id, fanno sapere dagli uffici del Parlamento europeo. All’analisi dei voti risulta che a votare contro sia stato Mislav Kolakušić, croato dei non iscritti. Si sono invece astenuti l’olandese di Ecr, Dorien Rookmaker, e il tedesco di Id, Joachim Kuhs.