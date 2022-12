Mountain bike e sciolinatura: ultimo appuntamento a Denno con i laboratori “AttivArt”

Pubblicità

Un appuntamento dedicato alle persone di ogni età e abilità: sabato 17 dicembre dalle ore 18 alle 21 nella sala al piano terra in via Cesare Battisti n. 2 a Denno Christian Stimpfl e Luca Dalpez spiegheranno alle e ai partecipanti i trucchi del mestiere per effettuare una perfetta manutenzione della mountain bike e per applicare correttamente la sciolina agli sci o alla tavola.

È l’ultimo dei laboratori generativi itineranti di AttivArt: cinque appuntamenti che a cadenza settimanale hanno animato le comunità delle valli di Non e Sole.

A organizzarli, il collettivo GiustineWemp con il sostegno del Bando Generazioni 2022.