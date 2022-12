La situazione nel carcere di Spini di Gardolo è critica

Pubblicità

La situazione dell’organico nella Casa circondariale di Trento è a dir poco critica: ad affermarlo è stato Leo Beneduci, il segretario generale dell’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp), in occasione di un punto stampa davanti al carcere di Spini di Gardolo.

“Dovrebbe esserci un organico teorico di 225 unità, mentre ce ne sono 163 al momento. Manca più o meno il 25% del personale, mentre c’è un 25% in più di popolazione carceraria: 309 uomini e 36 donne rispetto ai 240 previsti“, ha detto Beneduci.

“Sappiamo che in manovra di bilancio, a livello governativo, c’è una norma che dovrebbe aumentare l’organico di 250 unità nette, non in base ai pensionamenti, per i prossimi quattro anni. Non sappiamo quanti agenti potrebbero arrivare a Trento, ma se consideriamo che mancano 60 unità ci chiediamo quando mai verranno colmate”.

Anche secondo il sindacato la situazione a Gardolo è ben lontana dall’essere sostenibile, anche per quanto riguarda i turni degli agenti di polizia penitenziaria.

“Il turno massimo dovrebbe essere di nove ore, ma si contano anche turni di dodici ore. Il problema è che si accumulano ore di straordinario non pagate, riposi non fruiti e ferie degli anni precedenti“, ha poi affermato Beneduci.

Maurizio La Porta, delegato nazionale Osapp, ha parlato di circa 150-170 eventi critici nel solo 2022 all’interno del carcere di Trento: un 15% in più rispetto all’anno scorso, mentre l’anno più difficile è rimasto comunque quello del Covid.

“Gli eventi critici comprendono non soltanto le aggressioni, ma anche barricamenti e tentati suicidi. Il più grave è avvenuto a ottobre, nella sezione femminile, mentre il mese scorso un poliziotto è stato aggredito da un detenuto ed è dovuto ricorrere alle cure sanitarie”. (QUI link articolo)

“Speriamo – ha aggiunto poi Beneduci – che il nuovo ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il quale, essendo un ex magistrato, finora si è occupato solo di giustizia, inizi a comprendere che il percorso del tribunale non si ferma alle aule di giustizia, ma continua qui, in carcere.

E se questo carcere produce soggetti peggiorati, chi ne subisce le conseguenze siamo in primo luogo noi, la polizia penitenziaria, ma successivamente anche tutti i cittadini“

Ieri – martedì 13 dicembre 2022 – è stata pubblicata l’annuale relazione sull’attività 2022, presentata dalla garante dei diritti dei detenuti, Antonia Menghini, in occasione di una conferenza stampa.

Nel report, si è poi parlato di varie problematiche. Centrale rimane ancora il problema del disagio psichico in carcere: a fine dicembre 2021 le persone affette da grave patologia psichiatrica primaria erano 30 per 299 presenti; ad oggi sono 45 per 348 persone detenute.

In concomitanza con la pandemia – inoltre – si sono registrate le punte massime di atti di autolesionismo che nel 2021 sono stati 90, a fronte dei 59 del 2020 e dei 19 del 2019.

Una situazione critica su molti fronti che necessita di soluzioni in breve tempo: il protrarsi dei disagi potrebbe solo creare un effetto domino che va evitato.