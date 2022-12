Grande successo per il quarantennale della fondazione della Round Table n°29

Sabato 10 dicembre 2022 si è tenuto il quarantennale della fondazione della Round Table n. 29 di Rovereto, storico club internazionale riservato a giovani professionisti under 40, la cui sezione cittadina ha festeggiato la prestigiosa ricorrenza.

Da sempre fortemente attivo in iniziative di carattere filantropico, il sodalizio, infatti, ha un tratto caratteristico: i suoi soci decadono da tale qualità al compimento del quarantesimo anno di età.

E così, oltre alla presenza degli attuali associati, l’evento di gala ha visto la partecipazione affezionata non solo di omologhi soci di altre tavole nazionali e simpatizzanti, ma, soprattutto, di tantissimi ex soci roveretani, tuttora sostenitori del sodalizio o variamente confluiti in altri club services cittadini, tutti per l’occasione riunitisi nella cena di Natale organizzata presso la ex Manifattura Tabacchi.