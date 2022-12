Conferenza donatori a Parigi: raccolto un miliardo di euro per l’Ucraina. Dall’Italia 10 milioni

Pubblicità

“In questo contesto spetta all’Ucraina, vittima di questa aggressione decidere le condizioni di una pace giusta e duratura”. Con queste parole Macron ha aperto la conferenza dei donatori tenutasi a Parigi. Un discorso che non lascia spazio a dubbi, ribadendo l’idea di sostenere la capacità del popolo ucraino di sopportare e resistere al freddo dell’inverno.

Oltre alla presenza da remoto del Presidente Zelensky, tra i 47 Paesi partecipanti alla conferenza c’erano anche Cambogia, Qatar, India e Indonesia che insieme hanno proposto aiuti per un miliardo di euro non sottoforma di prestiti, ma di donazione anche attraverso generatori per colmare la mancanza di elettricità.

Quella proposta dai 47 Paesi è una cifra ben superiore di quella richiesta da Zelensky. La metà dei fondi che andranno all’Ucraina sarà destinata alle forniture alternative di energia. Anche l’Italia parteciperà al contributo economico con 10 milioni di euro, come dichiarato dal Ministro degli esteri Tajani.