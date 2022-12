Case di riposo, sindacati alla Corte dei Conti: «40 Cda sono troppi»

Pubblicità

Sulle Case di riposo trentine, oggi convocate dalla Corte dei conti, la Funzione pubblica Cgil ha ribadito quanto afferma ormai da anni: «È certamente giusto stigmatizzare eventuali sprechi e porvi rimedio con provvedimenti rigorosi, va altrettanto bene cogliere e valorizzare i comportamenti più virtuosi. Ma se si vogliono fare scelte davvero radicali bisogna ripensare il governo delle Apsp: 40 Consigli di amministrazione sono troppi, troppo costosi e non strettamente necessari.

In questa nuova ottica si può elaborare una proposta mettendo al centro i bisogni delle comunità, privilegiare l’obiettivo primario della garanzia e della qualità dell’assistenza, il rapporto coi territori e il volontariato.

Allo stesso modo, è prioritario garantire le risorse per valorizzare e assumere personale adeguato agli accresciuti bisogni della nostra popolazione anziana. Le Apsp sul territorio sono fondamentali per la vita e le necessità locali, rappresentano un modello nel Paese e vanno quindi aiutate a resistere. È il tempo tuttavia di scelte coraggiose nell’interesse di tutto il sistema, col coinvolgimento di tutte le parti in causa a partire dalle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori». Queste le parole di Luigi Diaspro, Roberta Piersanti e Alessandro Lazzarini di Fp Cgil.

