«Caccia no limits»: si potranno abbattere gli animali per motivi di sicurezza stradale

La presentazione di un emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di Bilancio, che si sta discutendo in parlamento in queste ore, prevede la possibilità di sparare anche nelle aree protette. L’emendamento si chiama “caccia no limits”

“Gli abbattimenti di fauna selvatica sono possibili anche per motivi di sicurezza stradale, in aree protette e in città. Inoltre gli animali, se superano le analisi igienico sanitarie, possono essere destinati al consumo alimentare“, questo il contenuto di un emendamento di FdI alla legge di Bilancio che ha portato subito sul piede di guerra tutte le associazioni ambientaliste.

La proposta include l’adozione di un Piano straordinario quinquiennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica attuabile “mediante abbattimento e cattura”. Il contenimento è attuato anche “nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto”.

