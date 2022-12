Borgo Valsugana è ufficialmente nel ristretto club dei Borghi più belli d’Italia, nel 2023 porte aperte al giardino di Castel Telvana

Pubblicità

La notizia era nell’aria da tempo ma ora è ufficiale: Borgo Valsugana entrerà a far parte del ristretto “club” dei borghi più belli d’Italia. L’associazione ha lo scopo di salvaguardare conservare e rivitalizzare piccoli nuclei e comuni italiani, qui il sito ufficiale (Homepage | I Borghi più Belli d’Italia (borghipiubelliditalia.it).

In Valsugana Orientale Borgo è il secondo comune che si aggiunge dopo quello di Pieve Tesino nel mese di novembre 2021. Un prestigioso riconoscimento giunto dopo una verifica ispettiva nel corso dell’autunno da parte dell’associazione di riferimento a seguito della domanda presentata dal Comune di Borgo Valsugana in sinergia con APT Valsugana nel corso dell’estate.

Punto di forza e stato senz’altro l’attraversamento del Fiume Brenta (nella foto di copertina) in centro al paese (unico in tutto il trentino), il ponte veneziano, l’ oratorio San Rocco, il monastero delle clarisse, Arte Sella e la qualità dei servizi offerti e certificati dalla “Carta di qualità” approvata anche dal Consiglio comunale.

Piena soddisfazione naturalmente anche da parte del primo cittadino Enrico Galvan che ha commentato a caldo la notizia “ l’entrata nel club dei Borghi più belli d’Italia deve rappresentare uno stimolo per rendere Borgo un paese attrattivo con politiche che coinvolgano la comunità, operatori commerciali e turistici”.

A questo hanno fatto eco le parole di Denis Pasqualin presidente APT Valsugana ed operatore turistico: “congratulazioni all’amministrazione di Borgo che ci ha creduto fino in fondo lavorando per rendere sempre più bello ed attrattivo il paese” continua “la targa ufficiale arriverà in primavera, ora aspettiamoci un turismo di qualità con una grande novità per il 2023 dove si apriranno le porte del giardino di Castel Telvana grazie alla disponibilità dell’ Avvocato Simonetti proprietario della fortezza dal 1965″.

La riconferma per la permanenza nel club I Borghi più Belli d’Italia sarà soggetta ad una verifica dei requisiti tra due anni, a livello nazionale sono 300 i comuni che ne fanno parte di cui 10 in Trentino.

