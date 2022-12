Svolta storica dagli Usa: verso un’energia pulita e illimitata con la fusione nucleare. Oggi l’annuncio ufficiale

Pubblicità

Un passo storico verso un futuro “più pulito”, quello che nella giornata odierna potrebbe essere reso ufficiale dall’amministrazione Biden. Si tratta della fusione nucleare, utilizzata come soluzione per la crisi climatica ed energetica.

Stando a quanto riportano media come Washington Post e Financial Time, questa si tratterebbe della prima volta in cui una reazione di fusione produce più energia di quella usata per avviarla.

Per gli esperti sentiti dai media americani la scoperta rappresenterebbe “una pietra miliare nella decennale e costosa ricerca per sviluppare una tecnologia che fornisca energia pulita, illimitata ed economica”.