Ristorante Zushi: un connubio tra innovazione e tradizione della cucina giapponese

Il Giappone vanta una cucina secolare e particolare: quando si mangia, si va a prendere parte ad una vera e propria cerimonia che punta ai coinvolgere tutti i sensi. Ogni piatto è una piccola opera curata fin nei minimi dettagli andando ad influenzare la vista, l’olfatto, il gusto e grazie anche all’ambiente – tatto e udito.

Le influenze tra oriente e occidente, nei secoli, sono risultate evidenti: inizialmente in Giappone si consumava pochissima carne, mentre ora si ha sì il 15% circa del consumo del pescato mondiale, con l’aggiunta però di qualche piatto di carne.

A partire dagli anno ’80, in Occidente, c’è poi stato un vero e proprio “boom” per quanto riguarda la cucina giapponese: grazie ai manga ed agli anime giapponesi, infatti, si sono iniziati a conoscere quei piatti che tendiamo ora a chiamare come “giapponesi”.

Ovviamente, la cucina Giapponese in Europa non è la stessa che si trova in Giappone. Tuttavia, varie pietanze particolari ed eccellenti si possono trovare anche in Italia e – più generalmente – in Europa.

Se si parla ci cucina giapponese a Trento, non si può non nominare “Zushi“, noto ristorante dal logo nero e verde a due passi dal centro. 90 posti a sedere, 15 dipendenti, 6 cuochi, giardino esterno, prodotti di alta qualità, arredamento artigianale con logo, colori e brand personalizzati: Zushi non è solo un ristorante, è anche un’eccellenza che porta il cliente in un microcosmo di sapori e profumi tipici della cucina orientale.

La varietà di piatti che presenta è davvero vasta: caldi, freddi, carne, pesce, classici, particolari… non manca nulla. Innovazione e gusto sono le colonne portanti del locale, che continua la sua ricetta nella cucina e nel voler presentare piatti sempre nuovi e particolari con anche un che di esotico.

Al pari con le tendenze in ambito gastronomico, la cucina di Zushi sta diventando sempre più fusion, sempre più particolare e ricercata.

Ad oggi, per contraddistinguersi dalla concorrenza, Zushi presenta piatti esotici con Mango, Papaya e sta ampiamente sperimentando anche l’uso del coriandolo e della rapa rossa, dolce che va a dare una tonalità di rosa al riso, andando a deliziare vista e palato.

Oltre a nigiri, rolls particolari, sashimi, spiedini e ravioli, da Zushi è possibile gustare anche vari ramen, ovvero dei Noodles in brodo (pollo, manzo o pesce) con verdure, uova e aromi vari. Senza ovviamente dimenticare i particolari Takito (dei taco rivisti in versione giapponese) ed i gustosi panini Bao (dei panini ripieni).

Ad accompagnare ogni piatto, da Zushi è possibile provare anche il Sake, una banda alcolica distillata dal riso che viene solitamente utilizzata per sostituire il vino e la birra nelle cene tipicamente giapponesi. Se però si è particolarmente fedeli alla birra, da Zushi si trova anche una buona varierà di birre giapponesi.

Il marchio Zushi vanta circa 25 punti vendita situati nel nord Italia. Qualità, accoglienza e cura nei dettagli hanno fatto sì che negli anni questo locale diventasse una garanzia per i più appassionati alla cucina giapponese. Al primo posto su Tripadvisor per quanto riguarda i ristoranti trentini di questa tipologia, Zushi è gestito da Alberto Perinon, 48 enne che insieme ai fratelli gestisce anche un altro ristorante della catena a Treviso.

