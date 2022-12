Paura a Riva del Garda: in fiamme un appartamento al 4° piano, in pieno centro storico

Pubblicità

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi – martedì 13 dicembre intorno alle 12:30 – per un incendio avvenuto in un appartamento posto al quarto piano di una palazzina in pieno centro storico a Riva del Garda (Via Montanara, sopra l’omonima trattoria).

Le fiamme partite dall’appartamento si sono poi propagate anche alle strutture adiacenti con fumo e fiamme ben visibili in tutta la zona.

Le squadre dei vigili del fuoco di Riva, supportate dai colleghi di Arco, si sono precipitate sul posto e hanno soccorso alcune persone prima di iniziare le operazioni di spegnimento. In poco tempo, l’incendio è stato dominato, evitando la propagazione delle fiamme verso il tetto e verso le case vicine.

I vigili poi si sono occupati di una lunga e minuziosa bonifica aspirando anche il molto fumo che aveva invaso l’intera palazzina e le operazioni di bonifica sono tutt’ora in corso. I danni avrebbero riguardato i due appartamenti quello coinvolto e quello all’ultimo piano che sono stati dichiarati inagibili.

Le persone rimaste coinvolte sono state visitate sul posto da un equipaggio dei sanitari del 118 . A determinare le cause dell’incendio saranno gli accertamenti dei carabinieri del radiomobile di Riva , con il supporto della polizia locale e il commissariato rivano.

Sul posto per verificare la situazione è giunto anche il sindaco Cristina Santi.

