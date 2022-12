Mart, Muse e Albere: idee e polemiche sull’asse Trento-Rovereto

Pubblicità

La festa di compleanno per i 20 anni del Mart (QUI link) che si è svolta domenica sera a Rovereto non ha mancato di regalare ai cittadini un po’ di quello che i giovani d’oggi chiamano “drama“.

Il Presidente del museo trentino, l’eccezionale critico d’arte Vittorio Sgarbi, nel corso della serata ha lasciato delle dichiarazioni che hanno mosso le acque attorno al museo in questione.

Rispolverare l’idea (la prima proposta venne fatta qualche anno fa) di rendere gratuito il Mart ai cittadini di Rovereto è stata una mossa che in molti hanno ben apprezzato.

In fin dei conti, il Mart è quella costruzione imponente a metà di Corso Bettini, una delle principali arterie della città della Quercia: una struttura moderna, che incute un po’ di timore, che nella sua modernità rischia di allontanare più che avvicinare le persone, proiettandole verso un futuro che si lasca sfuggire il presente ed il passato.

Come ha poi affermato l’assessore alla cultura Mirko Bisesti, partirà nel 2023 una sorta di sperimentazione riguardo al Mart e agli ingressi: le mostre e le collezioni permanenti saranno gratuite per residenti, studenti e lavoratori, mentre le altre esposizioni saranno a pagamento. Una di via di mezzo che può essere un buon trampolino di lancio per un museo dalle proposte interessanti.

Certo, si dovrà tenere conto degli “incassi mancati”, ma in un momento storico in cui la cultura viene considerata sempre meno di quello che meriterebbe, è bene approfittare di ogni mezzo per permettere a tutti e ai giovani in particolare di avvicinarsi all’arte, alla scoperta delle opere classiche e moderne, agli autori che non sono solo parte della storia dell’arte ma anche della storia e della vita di tutti i giorni.

Il cosiddetto “drama“, tuttavia, non ruota solo attorno alla questione ingressi del Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto: il presidente Sgarbi ha affermato di volersi prendere il Palazzo delle Albere di Trento con una frase sibillina che fondamentalmente voleva dire che sarebbe stufo di condividere il Palazzo con il Muse (e con Zecchi e Lanzinger di conseguenza).

Palazzo, quello delle Albere, che è la casa dell’arte contemporanea che – tuttavia – non appartiene al Muse: a decidere delle sorti del Palazzo infatti è la Provincia, e per quanto sia sicuramente interessante immaginarlo gestito da Sgarbi, non si tratta di una sorta di “battaglia” tra musei e presidenti su chi possiede cosa.

Anche perché, tra Albere e Muse, c’è una convenzione riguardo alla sua gestione e alla programmazione delle mostre. Di conseguenza il Presidente del Muse – Stefano Zecchi – opera nella sua propria area.

Più utile ancora di questo tennis tavolo tra presidenti, sarebbe il vedere realizzata una sorta di collaborazione tra Sgarbi e Zecchi: vedere Mart, Albere e Muse interagire, aree diverse che trovano dei punti di incontro e di scambio, per promuovere al meglio l’arte e la cultura in regione, in particolare modo grazie all’asse Trento-Rovereto.

