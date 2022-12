La provincia salva il comune di Trento, Merler: «Sindaco senza risconoscenza»

Pubblicità

Secondo il consigliere comunale Andrea Merler dalla prima analisi del Bilancio depositato dal Sindaco Ianeselli emergerebbe una «grave mancanza di riconoscenza nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, che, grazie al Fondo di Emergenza, ha consentito al Comune di Trento di chiudere il proprio bilancio senza perdite, grazie alla erogazione della somma pari ad euro 3,2 milioni, non precedentemente previsti».

La spese in conto capitale, ossia quella per investimento (le opere pubbliche) quest’anno raggiunge il minimo storico con la somma di soli di 13.500.000 euro di cui 10 milioni giungono direttamente dalla PAT, grazie all’accordo siglato tra le due Giunte.

Il dibattito in consiglio comunale inizierà la settimana prossima: le opposizioni annunciano che non saranno fatti sconti in aula, «ma il primo elemento che evidenziamo – spiega ancora Andrea Merler – è una totale mancanza di FairPlay istituzionale e correttezza nei confronti dell’Ente, che ha consentito al nostro Comune di chiudere il bilancio in pareggio e di inserire a Bilancio il 70% delle opere pubbliche».

Che il Sindaco Franco Ianeselli sia poco incline al ringraziamento era già stato dimostrato in alcuni nostri articoli.

Daniele Demattè, consigliere comunale di Trento in forza a Fratelli d’Italia nel marzo del 2021 presentava una mozione dove impegnava la giunta a venire incontro alla necessità di molte persone, per lo più anziani e disabili, che non possono andare fino in comune per farsi determinati certificati.

L’idea era quella che tutti i certificati possano essere richiesti e stampati non solo negli uffici dell’anagrafe, non solo dal computer di casa, ma anche in trentanove tabaccherie della città (numero destinato a crescere nelle prossime settimane).

Questo passaggio era propedeutico all’attivazione di una rete di sportelli sul territorio a servizio dei cittadini che necessitano di certificati anagrafici. La novità (mozione) che aveva il chiaro obiettivo di agevolare i cittadini privi di dotazioni o competenze informatiche piace e viene approvata dalla Giunta comunale. Ianeselli la fa sua e la presenta in pompa magna senza nemmeno ringraziare chi la proposta.

Sulla stessa riga il caso di Alessandro Saltori, consigliere comunale della lega più votato alle ultime amministrative è più eclatante. Il 14 maggio del 2021 Saltori deposita in consiglio comunale una mozione dal titolo «Trento capitale spumantistica del metodo classico» (clicca qui per leggerla)

La mozione impegnava enti e istituzioni varie del settore a prendere in seria considerazione l’organizzazione di un festival dedicato al metodo classico e al Trento Doc (sotto il passaggio della mozione). Del documento, apprezzato e votato all’unanimità, non si sa più nulla fino a quando esce la notizia del via della prima edizione del Trento Doc Festival. Nemmeno in quel caso Ianeselli nomina il titolare dell’idea.

Che il sindaco di Trento sia bravo con le idee e i soldi degli altri lo dimostra anche quanto successo per l’unità cinofila.

«Ianeselli è bravissimo con le idee degli altri, ossia le nostre della minoranza e, soprattutto, i soldi degli altri, ossia della provincia» – Così disse sempre lo stesso Andrea Merler l’indomani della diffusione da parte del Sindaco Ianeselli della conferma che fra pochi giorni entrerà in azione il nuovo nucleo cinofilo della Polizia Locale, storica battaglia del centrodestra iniziata ancora 10 anni fa. Nessun ringraziamento o presa d’atto delle battaglie della Lega prima e di Fratelli d’Italia dopo per l’inserimento dell’unità cinofila dentro la polizia Locale.

