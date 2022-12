La Comunità della Val di Non incontra l’Unione Allevatori

Pubblicità

Nei giorni scorsi a Fondo si è svolto un incontro tra la presidente della Comunità di Valle Michela Noletti e il e il suo vice Andrea Biasi e l’Unione Allevatori della Val di Non.

Di fronte ad una sala gremita di allevatori, il presidente Vittorino Covi ha sottolineato le principali problematiche della zootecnia nonesa.

Una delle principali criticità che sta mettendo in grande difficoltà la categoria è l’aumento dei costi delle materie prime dovuta alla guerra in Ucraina, senza dimenticare la scarsità di terreni da sfalciare, tanto che alcuni non riescono a mantenere un carico di bestiame ottimale sulla superficie aziendale e perdono gli incentivi.

La presidente Michela Noletti ha voluto sottolineare l’importanza che il settore zootecnico ricopre per la sopravvivenza economica delle zone periferiche del Trentino.

«È importante – afferma la presidente Noletti – evidenziare la vicinanza della Comunità di Valle a una realtà che svolge molteplici funzioni: garantisce la salubrità dei prodotti che consumiamo nelle nostre tavole, il latte, i formaggi, le carni, contribuisce alla cura e alla conservazione del territorio, dando quindi un apporto anche al settore turistico, oltre a rappresentare un importante presidio identitario».

La presidente ha concluso l’incontro ricordando che il periodo attuale una situazione di oggettiva difficoltà, che, come sappiamo, colpisce tutti i settori economici del Trentino ma che ha poi conseguenze peculiari in ciascun ambito.

