Iran, giustiziato pubblicamente un altro manifestante: Ue annuncia nuove sanzioni a Teheran

Sembrano continuare senza troppe incertezze le esecuzioni nei confronti dei manifestanti arrestati e condannati per le proteste contro la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta mentre si trovava in custodia della polizia religiosa per aver indossato male il velo.

Si teme quindi, una lunga ondata di morti per mano dei boia iraniani. Ieri è toccata l’esecuzione al secondo degli undici condannati alla pena capitale da Teheran. Si tratta Majidreza Rahnavard, il 23enne che secondo quanto si apprende è stato condannato per muharebeh, “Guerra contro Dio”.

Un’esecuzione devastante, tanto che l’agenzia di stampa legata alla magistratura iraniana avrebbe pubblicato sul suo sito le foto dell’impiccagione pubblica. Nelle immagini si vede il corpo del giovane, con il volto coperto, appeso alla gru installata sulla strada nella sua città natale, Mashhad,

Quello che sta accadendo in Iran non lascia indifferente il resto del mondo e i 27 riuniti al Consiglio Affari Esteri condannano: “Si fermino subito le condanne a morte”. Quindi, l’Unione europea esprime il suo sostegno per un futuro in cui i suoi diritti umani universali e le sue libertà fondamentali iraniani siano rispettati, protetti e realizzati“, queste le conclusioni del Consiglio Ue Esteri sulla situazione in Iran.

Non solo, ma l‘Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell annuncia anche “un pacchetto di sanzioni molto duro verso l’Iran“. All’Iran però le accuse sembrano non preoccupare e attraverso il capo della magistratura iraniana risponde: “Siamo precisi e veloci durante i processi equi dei nostri casi giudiziari e non badiamo alle chiacchiere e alla volontà altrui. Non siamo preoccupati di essere incolpati da nessuno”.

