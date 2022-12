Influenza: in Trentino si contano 86.958 vaccinazioni e 1 decesso

Ad oggi si contano 86.958 vaccinazioni contro l’influenza stagionale, effettuate negli ultimi due mesi nei centri vaccinali dell’Apss e dai medici di famiglia in Trentino.

Di queste 86.958 – ha sottolineato l’Apss in una nota – 61.000 sono state somministrate agli over 65 e 1.100 agli operatori sanitari.

Febbre alta, dolori muscolari, nausea: in questo inverno 2022 la curva epidemica risulta essere in evidente crescita e l’incidenza dei casi risulta al momento pari a 14,37 su 1.000 assistiti. Si tratta di un valore nettamente superiore a quello raggiunto nelle precedenti stagioni influenzali.

Nelle ultime settimane ad essere principalmente colpiti sono stati i bambini ed i ragazzi in età scolare, ma anche per i 20 enni questa influenza si è rivelata particolarmente aggressiva, così come per gli anziani.

La curva epidemica si appresta a raggiungere i 17,36 casi su mille assistiti. Nelle prime settimane di sorveglianza sono stati segnalati 5 casi gravi di influenza in soggetti over 55 non vaccinati ed un decesso.

