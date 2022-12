Incidente nei boschi sopra Trambileno: boscaiolo 40 enne elitrasportato al Santa Chiara

Nella tarda mattinata dei oggi, martedì 13 dicembre 2022, un boscaiolo di 40 anni è stato vittima di un incidente nei boschi sopra Trambileno.

L’incidente è avvenuto dopo le 11 tra le località Giazzera e Malga Valli.

Secondo le prime informazioni arrivate, l’uomo sarebbe scivolato lungo una strada ghiacciata tra gli alberi, andando a sbattere violentemente la testa. La dinamica, tuttavia, è ancora da accertare.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario arrivato con l’elisoccorso, che ha fatto scendere a terra l’equipe sanitaria e il tecnico del soccorso alpino.

In loro supporto sono giunti sul posto gli uomini del soccorso alpino di zona ed i vigili del fuoco volontari del posto. Dopo essere stato stabilizzato, il 40 enne è stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara ed avrebbe riportato dei traumi giudicati gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

