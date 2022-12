Il Trentino protagonista ad Abu Dhabi: l’assessore Failoni negli Emirati Arabi

Pubblicità

Prima i saluti istituzionali con l’ambasciatore Lorenzo Fanara, con il quale si è rafforzata la collaborazione instaurata durante Expo Dubai, quindi l’incontro con Nicola Montezemolo, relationship manager di Ferrari World Abu Dhabi.

In questi giorni l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni, è ad Abu Dhabi con una delegazione trentina, di cui fa parte anche l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossi, per studiare nuove prospettive di sviluppo per il mercato turistico, ed economico, del Trentino.

Durante l’incontro con l’ambasciatore Lorenzo Fanara, presso l’ambasciata italiana di Abu Dhabi, l’assessore Failoni ha approfondito i temi legati al turismo della Provincia autonoma di Trento. L’ambasciatore ha preso il personale impegno di sostenere le iniziative che la Provincia, e il suo sistema economico e turistico, vorranno prendere nel prossimo futuro negli Emirati arabi.

L’assessore Failoni, dal canto suo, ha confermato l’intenzione del Trentino di sviluppare nel 2023 azioni e missioni di internazionalizzazione che possano consentire alle società pubbliche e private del sistema Trentino di guadagnare uno spazio maggiore in un mercato votato alla ricerca delle eccellenze mondiali, e nelle quali le realtà trentine possono essere presenti all’insegna della qualità.

Quindi con Nicola Montezemolo, relationship manager di Ferrari World Abu Dhabi, insieme all’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, si sono approfondite insieme nuove forme di collaborazione con il parco a tema Ferrari, presente nell’Emirato dal 2010.

Dopo varie riunioni tecniche, quella odierna è stata l’occasione per incontrarsi di persona per definire i primi passaggi operativi che porteranno la possibilità per il Trentino di avere una vetrina internazionale, nel periodo invernale, in un luogo dove passano più di un milione e duecento mila visitatori l’anno, provenienti da oltre venti paesi internazionali.

Uno spazio dove promuovere le bellezze naturali del Trentino, nelle diverse stagioni, e in particolare in quelle invernali, abbinando così il marchio Trentino ad una delle eccellenze del Made in Italy riconosciuta in tutto il mondo.

La delegazione trentina ha trovato un forte intesa con il management di Ferrari World verso il progetto comune, ricevendo una disponibilità e una seria collaborazione da parte del dott. Montezemolo.

