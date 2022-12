Il coreografo Riccardo Buscarini al Castello del Buonconsiglio con «Sipario»

Il Circuito Danza del Trentino- Alto Adige organizzato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara torna a Trento e fa eccezionalmente tappa al Castello del Buonconsiglio.

Martedì 20 e mercoledì 21 dicembre (ore 18) le splendide sale del Castello avranno il piacere di ospitare il coreografo Riccardo Buscarini e la sua performance itinerante dal titolo Sipario.

Pensata appositamente da Riccardo Buscarini per il Festival della Città di Velluto e dedicata al borgo di Ala e alla sua storia, Sipario è un’installazione per corpo e costume.

Ispirandosi alla iconografia del ritratto dall’Umanesimo alla Modernità, il coreografo, in questa occasione anche nelle vesti di danzatore, attraversa il costume creato dalla costumista Mara Leonora Pieri e trasforma il tessuto vermiglio in una serie di immagini in continua evoluzione sulle note dilatate del Concerto Grosso di Arcangelo Corelli.

Sipario è un omaggio ad un’arte, quella del tessuto, attraverso la danza, arte che porta con sé l’ambizione di intrecciare architetture effimere nello spazio e nel tempo.

Riccardo Buscarini – Coreografo vincitore di numerosi premi in Italia e all’estero, Riccardo Buscarini è un artista che si concentra sul cambiamento costante del suo approccio creativo alla coreografia e sulle sue possibili interazioni con altre forme d’arte. I momenti salienti della sua carriera fino ad ora includono la vittoria di The Place Prize 2013 (Londra) con Athletes, la partecipazione ai progetti internazionali di ricerca ArtsCross London 2013 (Regno Unito, Taiwan e Cina), Performing Gender 2013-15 (Italia, Croazia, Spagna, Paesi Bassi) e MAM-Maroc Artist Meeting (Marrakech). Il suo lavoro nel campo delle arti visive include collaborazioni con Summerhall (Edimburgo), London Festival of Architecture (2016 e 2019) e Nahmad Projects (in collaborazione con Francesco Bonami a Londra e miart 2017, Milano). Silk, la sua creazione per il Chelyabinsk Contemporary Dance Theater (Russia) è stata nominata come Best Production e Buscarini come Best Choreographer della stagione 2016/17 al Golden Mask Festival 2018, Teatro Bolshoi di Mosca e poi riallestita su ZfinMalta, National Dance Company of Malta nell’autunno 2019. Nel 2020 è uno dei quattro coreografi di EDGE, The Place, Londra. Nel 2016 si è avvicinato alla regia d’opera lavorando come assistente e dirigendo titoli contemporanei e di tradizione in Regno Unito, Italia e Germania. Dal 2011 al 2015 ha insegnato coreografia e performance alla Birkbeck University di Londra. Dirige laboratori di improvvisazione e coreografia in accademie e compagnie internazionali.

Pubblicità Pubblicità



L’evento è realizzato in collaborazione con il Castello del Buonconsiglio-Monumenti e collezioni provinciali.

Info biglietti – Biglietti al costo di 5 euro, acquistabili su www.boxol.it/centrosantachiara/it o presso le biglietterie del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara. L’ingresso sarà consentito ad un massimo di 30 spettatori a replica.