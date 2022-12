I presepi abbelliscono gli scorci di Ville d’Anaunia

Pubblicità

Pubblicità



Che Natale sarebbe senza luci, canti e una spolverata di neve? Sono questi gli ingredienti che fanno parte della cornice natalizia, ma l’elemento distintivo è senza dubbio il presepe: lo dimostrano le decine di opere realizzate da cittadini, gruppi e associazioni di Ville d’Anaunia davanti alle abitazioni o negli angoli caratteristici dei borghi.

Le tre Pro Loco di Ville d’Anaunia hanno infatti dato vita all’iniziativa natalizia che abbellisce con stupendi presepi l’intero territorio comunale.

Chiunque fosse interessato può iscriversi al seguente link https://forms.gle/2h9WFd45jaF9J5uV7, oppure attraverso modulo cartaceo presso: la Colomba (ex comune Tuenno), bar Benvenuti e bar Berti (ex comune Tassullo) e presso i due supermercati di Nanno e Portolo (ex comune Nanno).

Pubblicità Pubblicità

Verrà poi creata una mappa del percorso che consentirà di visitare i presepi degli aderenti all’iniziativa.

I cultori della natività si stanno sbizzarrendo nelle versioni più tradizionali, tramandate dai genitori o dai nonni, ma non mancano gli elementi di novità.

Nel corso dell’anno gli artisti del presepe più raffinati preparano particolari e personaggi del proprio paesaggio con pazienza, pregustando ciò che andranno a realizzare. Curano una nuova idea, mettono da parte la radice di una pianta che sembra fatta apposta, poi mettono a punto gli effetti di luce.

Pubblicità Pubblicità



Ma è bello anche gustare con gli occhi il frutto del lavoro dei più piccoli, che con estrema semplicità sanno dare vita a composizioni che strappano un sorriso e hanno il potere di farci fare un tuffo nel passato.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità