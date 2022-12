Buon Natale Chico: appuntamento a sabato 17 dicembre in Piazza Duomo

Pubblicità

Sabato 17 dicembre 2022 – a partire dalle 12:30 – verrà allestito in Piazza Duomo un gazebo del Comitato “Una chance per Chico”.

Il Comitato verrà ospitato dall’organizzazione della corsa dei Babbi Natale, la “Trento Christmas Run“, che avrà invece inizio alle 14:30.

Amici e persone che appoggiano Chico ed il suo ritorno in Italia avranno occasione di partecipare alla corsa e a ritrovarsi per mandare anche un augurio a Chico, che ancora si trova bloccato negli USA.

Alle 17, verso la fine della manifestazione, verrà poi acceso l’albero gigante, con una dedica speciale a Chico, davanti alle autorità.

“Sarà un momento di ritrovo, per mandare un augurio concreto a Chico.” ci ha poi raccontato suo zio Gianni Forti.

La premier Giorgia Meloni, come aveva affermato anche a settembre, continua a lavorare con chi di dovere per cercare di riportare Chico in Italia al più presto. “Purtroppo i tempi li decidono gli americani – racconta Gianni Forti – Speriamo che questa sia la volta buona, e che questo sia l’ultimo Natale di Chico in America.”

