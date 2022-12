Ville d’Anaunia si colora di verde nella Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse

Pubblicità

Oggi, lunedì 12 dicembre, è la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.

Anche Ville d’Anaunia ha voluto partecipare all’iniziativa, per così le tre sedi comunali sono state ornate con un drappo verde e il municipio di Tuenno (nella foto) in questi giorni è illuminato di verde.

«Il Comune di Ville d’Anaunia – scrive l’amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook – ringrazia l’Associazione Penelope e i volontari locali Nadia Sandri e Sergio Moratti per il significativo servizio che danno alla comunità e per l’importante attenzione che continuano a mantenere verso le persone scomparse, fra cui ricordiamo in particolare Sara Pedri scomparsa nel 2021».

