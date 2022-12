Valsugana: Borgo sommersa di rifiuti, cittadini inferociti

Pubblicità

Continua il triste degrado delle isole ecologiche di Borgo Valsugana. Era il mese di giugno quando diversi cittadini avevano contattato la redazione della “Voce del Trentino” inviando foto e video a dimostrazione del costante degrado delle isole ecologiche, qui l’articolo in particolare quella di Via Fratelli (nella foto).

Ancora una volta viene segnaslato un cumoli di rifiuti come sei mesi fa’, l’unica differenza sono le temperature, passate dai 34 gradi estivi allo zero e sotto zero di questo dicembre che perlomeno coprono l’odore emanato dal rifiuto organico e scoraggiano gatti e topi. Una magra consolazione per ci cittadini.

Nelle altre isole ecologiche del paese la situazione che viene segnalata è pressochè identica (vedi foto), con rifiuti sparsi ovunque nonostante i cartelli che indicano che le isole ecologiche sono video sorvegliate.

Che controlli e sanzioni sono ben poche lo dimostra la risposta del sindaco Galvan all’interrogazione depositata dal gruppo Lega Trentino Salvini presente in consiglio comunale con tre rappresentanti.

A tutto questo si aggiunge la volontà politica dell’amministrazione comunale guidata da Enrico Galvan e dell’assessore competente in materia Paolo Dalledonne di non introdurre le guardie ecologiche volontarie già presenti in altri comuni come quello di Levico Terme proposte più volte dagli esponenti del carroccio per porre rimedio ad una situazione che si protrae da anni.

Insomma a Borgo Valsugana i rifiuti aumentano insieme alle indennità degli amministratori locali, una doppia beffa come sempre per i cittadini onesti di Borgo e Olle.

