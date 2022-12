Sole24ore, qualità di vita: Trento arretra al quinto posto

Pubblicità

Bologna, Bolzano e Firenze. E’ questo il podio delle città italiane in cui la qualità della vita è più alta. Trento purtroppo arretra di 2 posizioni e occupa la quinta piazza.

La performance migliore Trento la offre sulle prestazioni sportive mentre la peggiore, penultima in classifica, nella capacità di riscossione.

Trento è al 7° posto per la ricchezza e i consumi e per servizi e ambiente. Al 13° posto per gli affari e il lavoro, al 14° per la cultura e il tempo libero, al 17° per demografia e società. Male sulla giustizia e sulla sicurezza invece, dove occupa solo il 56°. Nel settore dei furti e delle truffe Trento è addirittura oltre il 100° posto.