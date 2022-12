Rincorsa all’approvazione della Manovra: stretta su 450 emendamenti. Le principali proposte

Pubblicità

In totale, sono 450 gli emendamenti che saranno presi in considerazione per la manovra di bilancio. Di questi, 200 sono della maggioranza e 250 delle opposizioni. I tempi risicati e lo scarso regime finanziario ( circa 400 milioni) spingono alla rincorsa verso l’approvazione definitiva, evitando così l’esercizio provvisorio.

Una corsa contro il tempo che diventa quindi una necessità. Con una riunione ad Arcore, Forza Italia cerca di fare il punto della situazione, con Berlusconi che punta all’aumento delle pensioni minime e alle agevolazioni per assumere chi ha meno di 36 anni. “Alle aziende un giovane assunto non deve costare più del suo stipendio, occorre una decontribuzione totale” spiega Berlusconi che frena sull’autonomia differenziata proposta dalla Lega. “Non si possono penalizzare le regioni del sud, l’autonomia deve essere agganciata al presidenzialismo”: dice il leader di Forza Italia.

La Lega però continua con i suoi cavalli di battaglia e propone emendamenti ad ampio spettro: dal sostegno al comparto sicurezza, alla riduzione dell’iva sul pellet fino alle agevolazioni sulle zone terremotate.

Fratelli d’Itali invece, propone la zona franca per le zone colpite dal sisma del centro Italia, oltre all’eliminazione del pay back per le aziende fornitrici di dispositivi sanitari.

Nessuna proposta invece per la modifica del tetto al contante e sui pagamenti con carta di credito o bancomat. Stessa sorte anche per l’abolizione dell’App18, il bonus di 500 euro per le spese culturali a favore dei neo-diciottenni su cui la maggioranza starebbe pensando ad una rimodulazione.

Dall’opposizione continua la battaglia di Cinque Stelle, Sinistra e Verdi per il reddito di cittadinanza. Il Dem Orlando ha presentato proposte sul salario minimo, il jobs act contro la svalutazione del lavoro. Infine, dal Terzo Polo arrivano proposte con emendamenti per l’eliminazione di alcune microtasse su auto, scuola e università.

