Ondata di turisti in regione nel weekend dell’Immacolata

Il ponte dell’Immacolata è stato una vera manna dal cielo per il Trentino: in regione si sono registrate tantissime presenze dall’estero e dal resto d’Italia.

Sabato – per tutta la giornata – era pressoché impossibile camminare per le vie del centro del capoluogo senza doversi fermare o senza rimanere bloccati nella folla che circolava per tutto il centro storico.

Particolarmente apprezzate le bancarelle enogastronomiche: vin brûlé, caldarroste, polenta grigliata, dolci, würstel, cioccolata calda, gulasch… per ogni stand bisognava attendere almeno 20 minuti prima di riuscire a mettere qualcosa sotto i denti.

Domenica – almeno per quanto riguarda la città di Trento – c’è stata un po’ di calma, con un’affluenza minore rispetto a quella prevista, almeno nelle ore del mattino.

In giornata, molti turisti si sono riversati nei mercatini del resto della regione: solo per entrare ai mercatini intorno al lago di Carezza, le code di attesa erano particolarmente lunghe.

Anche gli impianti sciistici, grazie alle neviche della scorsa settimana, sono stati presi d’assalto:

Anche il rientro è stato affollato: traffico intenso in A22 e rallentamenti lungo le principali arterie delle valli. All’altezza di San Michele all’Adige, nella giornata di ieri sono transitati circa 28 mila veicoli, che sono scesi a quota 26.500 all’altezza di Affi: un successo davvero notevole per questo inverno 2022!

