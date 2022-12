Momento di festa per i vigili del fuoco di Dro: tre nuovi vigili prestano giuramento

Pubblicità

È stato un momento di festa quello che si è svolto nella serata di sabato 10 dicembre per i vigili del fuoco del corpo di Dro, davanti alle autorità civili e militari per la cerimonia di giuramento di tre nuovi vigili che entrano ufficialmente in servizio nel corpo di Dro.

Dopo la santa messa che si è svolta nella parrocchiale dell’Immacolata officiata dal parroco don Stefano Anzelini, si è svolta la cerimonia del giuramento dei 3 nuovi vigili Martino Barbiero, Federico Regaiolli e la nuova allieva Francesca Podetti davanti al sindaco Claudio Mimiola e all’intera giunta al completo.

Presenti anche il comandante della locale stazione dei carabinieri il luogo tenente Giovanni Bardascino, e il parroco.

A far gli onori di casa il comandante Luca Sartorelli che dopo i saluti e ringraziamenti ha illustrato il bilancio dell’interventistica per l’anno in corso 2022, in totale 300 interventi in linea con gli ultimi anni.

Gli incidenti stradali ai quali i vigili del fuoco hanno prestato soccorso sono stati 38: di questi, 1 con pinza idraulica e 15 gravi. Una cifra in calo rispetto all’anno scorso (55). Gli incendi – d’altro canto – sono aumentati: 22 contro gli oltre 30 quest’anno.

Di questi oltre 30 abbiamo: 2 in industria; 7 incendi abitazione; 2 incendi camino; 1 autoveicolo; 2 cassonetti; 9 incendi boschivo; 5 incendi sterpaglie; 4 tra sopralluoghi e confinati.

A seguire, sono stati 9 gli interventi per frana, 3 quelli per fuga di gas, 13 soccorsi a persone, 19 interventi di supporto elicottero, 32 quelli di soccorso ad animali, 5 per allagamenti, 13 di vigilanza a spettali a teatro/manifestazioni sportive.

Il resto degli interventi sono stati: 11 apertura porta, inquinamento, ricerca persone, sblocco ascensore, bonifica da insetti e altri considerati “di routine”.

Inoltre una buona parte di monte ore sono per l’addestramento pratico e teorico e poi è stata effettuata una manovra NBCR al magazzino della valli del Sarca a Pietramurata. Per una presunta perdita di ammoniaca, alcune sanitarie e per l’utilizzo del DAE.

L’organico del corpo rimane quasi invariato con 28 vigili in servizio attivo, 14 allievi, 3 complementari, 8 onorari e 2 membri sostenitori.