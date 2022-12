Finiscono in una scarpata a Terragnolo, feriti padre e figlio

Pubblicità

l’incidente stradale è successo nel primo pomeriggio di ieri, domenica 11 dicembre, pochi minuti prima delle 13:00 lungo la strada provinciale 2 nel comune di Terragnolo tra le frazione Piazza e Peltreri.

Una macchina con a bordo due uomini, padre e figlio di 64 e 27 anni, ha cominciato a sbandare probabilmente per l’asfalto innevato nei pressi di un tornante finendo fuori strada. L’autovettura ha terminato la sua corsa in un prato innevato dopo un volo di quindicina di metri findendo contro un albero.

Sono subito stati allertati i soccorsi arrivati sul posto con un’ambulanza dei sanitari del 118 partita da Rovereto, un’auto sanitaria e vista la grave dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso che e atterrato in un prato poco distante.

A supportare i sanitari le squadre dei vigili del fuoco di Terragnolo e i colleghi di Rovereto che hanno anche recuperato il veicolo.

Il ferito apparso più grave, il padre 64 enne, dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara di Trento.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso trentino le sue condizioni sarebbero gravi ma l’uomo non in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni del figlio 27 enne che invece è stato portato al Santa Maria del Carmine con traumi giudicati di media gravità. Per ricostruire la dinamica è intervenuta la Polizia locale.

