Via libera alla galleria unica della Variante di Campitello e Canazei

Pubblicità

Pubblicità



Un’opera da 130 milioni di euro – considerando l’Unità funzionale 1 denominata “Campitello e Canazei”– per dare una soluzione strutturale alla viabilità nell’Alta val di Fassa, un’area di primaria importanza per il turismo e l’economia del Trentino.

È la variante stradale di Campitello e Canazei, presentata ieri, nella sua nuova soluzione progettuale, ai sindaci dei Comuni interessati – rispettivamente Ivo Bernard e Giovanni Bernard – e al Procurador del Comun general de Fascia Giuseppe Detomas.

Nell’incontro nella sede di piazza Dante, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e i dirigenti del Dipartimento infrastrutture hanno illustrato la proposta che per la Provincia consentirebbe di massimizzare i vantaggi. Grazie alla galleria unica, a sud dei centri di Campitello e Canazei, che consentirebbe di bypassare completamente gli abitati. Una proposta che, a quanto pare, ha ottenuto il gradimento dei territori interessati. “La soluzione proposta – spiega Fugatti – è il frutto di un percorso di progettazione che ha visto la partecipazione costante delle comunità. L’Amministrazione provinciale è pronta a compiere tutti i passi necessari per arrivare alla realizzazione. Il primo passo, però, è l’accordo sull’intervento da parte dei territori. Una volta che ci sarà l’intesa, faremo ciò che serve per dare una risposta strutturale alla mobilità di una zona così importante per il Trentino”.