Tenta una strage alla riunione di condominio: 3 morti e 4 feriti gravi

Tre morti, quattro feriti uno dei quali in fin di vita. È questo il tragico il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina in un bar di via Monte Giberto a Fidene, quartiere a nord-est di Roma.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti i colpi di pistola sarebbero stati esplosi in seguito a una lite nel corso di una riunione condominiale.

Claudio Campiti, (foto) l’uomo di 57 anni che ha ucciso tre donne e ferito altre quattro persone nel corso di una riunione del Consorzio Valleverde a Roma aveva prelevato questa mattina stessa, 11 dicembre, la pistola al poligono di tiro Tor di Quinto.

Poco prima delle ore 10 entrando nella stanza dove era cominciata la riunone ha gridato «Ora vi ammazzo tutti» cominciando a sparare.

L’uomo ha ucciso sul colpo 3 donne, ferendo altre 4 persone. Poi per fortuna la pistola si è inceppata permettendo ai presenti in sala (circa una trentina) di piombare sull’uomo, disarmarlo e bloccarlo a terra in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’omicida aveva altri 9 colpi in canna e un caricatore di altri 16 colpi in tasca. Voleva quindi commettere una strage. Campiti da anni non voleva pagare le spese del consorzio. Oggi probabilmente una nuova scintilla avrebbe dato il via alla follia dell’uomo che è stato dichiarato da testimoni non essere matto.

Claudio Campiti aveva perso il figlio 14 enne sulle piste di sci dell’Alto Adige dove 5 anni fa era stato vittima di un incidente le cui dinamica non era mai stata chiarita fino in fondo. Pare infatti che la pista non fosse sicura al 100%.

Da quel momento avrebbe cominciato a comportarsi in modo strano minacciando di morte più volte i condomini e i bambini.

Il killer era stato denunciato più volte alla Procura e ai Carabinieri per minacce ma nonostante questo le forze dell’ordine non hanno mai ritenuto di dover intervenire.

“Ho provato a saltargli addosso ma già altri gli si erano buttati addosso. Aveva bloccato la porte e ci ho messo un po’ per far uscire la gente. Se non fosse stato per noi sarebbe stata una strage, aveva 2 caricatori e altre cartucce. Ho visto una ragazza accanto a me che è stata colpita ed è morta”. Così un testimone presente durante la sparatoria avvenuta questa mattina nel quartiere Colle Salario mentre era in corso una riunione di condominio.