Task Force della Polizia di Stato in Trentino: 900 controlli e 10 denunce per spaccio

Continua incessantemente l’attività di contrasto e prevenzione dei reati e di ogni forma di illegalità condotta della Polizia di Stato sul territorio di questa provincia.

Coinvolte della task force oltre al personale della Questura di Trento anche i poliziotti in e-bike, quelli di quartiere i reparti della Squadra a Cavallo e della Squadra Cinofili nonché personale del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Operative di Primo Intervento che hanno pattugliato capillarmente anche le note mete sciistiche della Val di Sole.

A Madonna di Campiglio e a Pinzolo, infatti, il personale impiegato ha identificato nella sola giornata di ieri circa 90 persone e sottoposto a controllo 50 veicoli così assicurando un’attività di controllo efficace e penetrante.

Una vera e propria task force dunque quella messa in atto dalla Questura di Trento, in concomitanza anche con il lungo ponte dell’Immacolata e dell’approssimarsi delle festività natalizie, per un totale di quasi 50 poliziotti al giorno impiegati, che hanno così quotidianamente presidiato tutti i punti più sensibili e affollati di questo territorio.

Nell’ambito dei servizi in questione, sono state identificate in totale circa 900 persone e controllati 300 veicoli, nonché deferito all’Autorità Giudiziaria 10 soggetti e tratto in arresto due soggetti.

In particolare, il personale dell’U.P.G.S.P., diretto dalla Comm. C. Chiara Marando e coordinato sul territorio dal Vice Ispettore Danny Ceccarini, è stato impiegato nelle aree più calde della città, quale questa Piazza Dante e piazza Santa Maria Maggiore.

Pubblicità Pubblicità



Nei pressi della zona Stazione, grazie al fiuto dell’unità Cinofila impegnato nel controllo mirato ai soggetti gravitanti intorno alle zone maggiormente esposti ai reati afferenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, veniva identificato un soggetto in possesso di 2 dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish, poi sottoposta a sequestro.

In piazza Santa Maria Maggiore, invece, veniva colto nell’atto della cessione di sostanza stupefacente un cittadino che, sottoposto a perquisizione personale, risultava in possesso di 3 dosi di sostanza stupefacente sempre del tipo hashish e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito degli stessi servizi, la presenza dell’unità cinofila antidroga, ha consentito di rinvenire all’interno di alcuni involucri di cellophane trasparente occultati all’interno di fioriere presenti nelle piazze sopradette, mezzo etto di sostanza stupefacente del tipo hashish e di tipo cocaina.

Lo stesso personale dell’U.P.G.S.P. ha inoltre tratto in arresto due soggetti in ben due giorni consecutivi. (qui articolo di approfondimento)