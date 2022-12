Polizia di Stato: due arresti per rissa e atti persecutori

Pubblicità

Pubblicità



È una vera task force quella messa in atto dal Questore di Trento Improta a contrasto e prevenzione dei reati e di ogni forma di illegalità condotta della Polizia di Stato sul territorio di questa provincia.

Ancora una volta l’obiettivo raggiunto è stato quello di innalzare il livello di percezione della sicurezza dei cittadini mediante la presenza costante e capillare di personale della Questura di Trento che, grazie ad agenti della Squadra Volanti, della Squadra Mobile, poliziotti in e-bike, poliziotti di quartiere e agenti impegnati nei diversi servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti per il weekend appena decorso, ha garantito ai migliaia di visitatori che hanno raggiunto la città un sereno e tranquillo weekend.

Al personale impiegato in questo centro cittadino, il Questore Maurizio Improta ha affiancato i reparti della Squadra a Cavallo e della Squadra Cinofili nonché personale del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Operative di Primo Intervento. Tra le centinaia di controlli effettuati dalla Polizia di Stato con segnalazioni e denunce ci sono stati anche due arresti.

Nel primo caso i poliziotti intervenivano su segnalazione di un passante per un litigio in corso. Giunti sul posto, gli operanti riportavano prontamente la situazione alla calma. Alla richiesta dei documenti, uno dei rissanti si rivolgeva contro gli agenti lì presenti con epiteti ingiuriosi opponendo anche resistenza. Il soggetto veniva così accompagnato presso la locale Questura ove, all’esito degli accertamenti dovuti, veniva tratto in arresto. L’arresto è stato questa mattina convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Nel secondo caso la Polizia di Stato interveniva a tutela di una donna che riferiva di essere stato oggetto di scherno da parte del compagno. Giunti sul posto, il personale riportava alla calma la situazione e accompagnava entrambi in Questura.

Qui la donna presentava querela nei confronti del compagno che veniva tratto in arresto per atti persecutori. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha applicato al responsabile la misura cautelare degli arresti domiciliari

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità