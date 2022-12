Ok dall’Ue all’elettrodotto Italia -Tunisia. Meloni: “Momento storico”

Pubblicità

Italia e Tunisia avranno un elettrodotto di 200 km, una svolta fondamentale per l’interconnessione energetica tra Europa e Africa. Il via libera arriva dall’Ue che per il progetto ha stanziato 307 milioni di euro. L’annuncio ufficiale arriva dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “E’ un grande successo Italiano, una data storica perché l’Ue ha dato l’ok ad un progetto che vede coinvolto uno Stato membro con uno Stato terzo“.

La stessa Meloni spiega tutti i dettaglio del progetto, come e da chi verrà costituito il nuovo corridoio energetico tra Africa ed Europa. Il corridoio sarà sotto forma di elettrodotto sottomarino di circa 200 km realizzato a Terna dalla società tunisina Steg, che favorirà la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, intensificando la cooperazione con l’Africa.

