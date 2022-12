Neve, divieto di circolazione sulle strade che conducono al Monte Peller

Pubblicità

Pubblicità



A seguito delle precipitazioni nevose, il Comune di Cles, ha emesso un’ordinanza, firmata dal Sindaco Arch. Ruggego Mucchi, di divieto di circolazione lungo le strade che conducono al Monte Peller. Qui di seguito il testo:

• considerato che, nelle ultime ore, si sono registrate precipitazioni nevose che hanno interessato, oltre al resto della regione, anche il territorio di Cles;

• valutato altresì che, in particolare, la strada di montagna che conduce al Monte Peller a seguito di dette precipitazioni, risulta interessata dalla presenza di ghiaccio e coperta da una coltre di neve;

• stimato che tale situazione perdurerà fino al permanere delle rigide temperature invernali/primaverili;

• attesa quindi l’impossibilità di provvedere alla manutenzione della strada, anche a causa della mancanza di idonei mezzi a disposizione dell’Amministrazione e della forte probabilità di ulteriori precipitazioni nevose;

• considerato pertanto che tali condizioni non consentono di garantire la pubblica sicurezza e l’incolumità per la circolazione di veicoli, ancorché muniti di idonei mezzi antisdrucciolevoli, così come previsti dal Codice della Strada;

Pubblicità Pubblicità



• valutato di inibire la circolazione veicolare lungo tale strada, fatta eccezione solo per determinate categorie (veicoli a servizio di polizia, antincendio, protezione civile, servizio forestale e custodi forestali, autoambulanze, mezzi a motore di proprietà del Comune di Cles) e per veicoli appositamente autorizzati mediante atto rilasciato dal Sindaco, fino al perdurare delle condizioni di cui sopra;

• ritenuto pertanto per i motivi sopra indicati, di inibire alla circolazione di tutti i veicoli in seguenti tratti di strada: – strada che conduce al Monte Peller, a partire dal tornante in loc. Mas del Keller; – strada che dalla località “Crozi rossi” sopra all’abitato di Mechel conduce fino al “Tombon” in località Coel;

il Sindaco ordina il divieto di circolazione ai veicoli nei tratti stradali sopra indicati, fatta eccezione per le seguenti categorie: veicoli a servizio di polizia, antincendio, protezione civile, servizio forestale e custodi forestali, autoambulanze, mezzi a motore di proprietà del Comune di Cles e veicoli appositamente autorizzati mediante atto rilasciato dal Sindaco.

La presente ordinanza rimane in vigore fino al perdurare delle condizioni di cui in premessa. La validità e la revoca della presente saranno rese note rispettivamente con l’apposizione e la rimozione dell’apposita segnaletica. Ogni violazione sarà sanzionata con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 1.000,00.

Per quanto riguarda l’inosservanza del divieto di transito relativo alle strade, si applicano le sanzioni previste dalla stessa legge. La Polizia Locale, i Custodi forestali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza delle presenti disposizioni procedendo a carico dei contravventori a termini di legge.

Il testo completo dell’ordinanza è consultabile sul sito del Comune di Cles

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità