Marocco in semifinale, a Trento 600 in piazza. Nessun incidente

Nella giornata di ieri, i poliziotti nonostante la fiera di santa Lucia e l’apertura del Duomo ristrutturato hanno brillantemente gestito le centinaia di persona e scese in piazza per i festeggiamenti della vittoria della nazionale di calcio del Marocco.

Intorno alle ore 18:00 della giornata di ieri, più di 600 cittadini di nazionalità marocchina si sono riversati dapprima nelle vie della città e successivamente, con diversi caroselli di autovetture, hanno raggiunto questa Piazza Dante per manifestare giubilo per la vittoria della propria squadra ai mondiali di calcio in Qatar. Il Marocco ha battuto infatti nei quarti di finale il Portogallo uno a zero diventando la prima squadra africana della storia a raggiungere la semifinale dove incontrerà la Francia.

Al fine di impedire che i festeggiamenti potessero sfociare in disordini e disagi per la viabilità e per l’ordine e la sicurezza pubblica, la polizia ha dirottato sul luogo interessato circa 30 agenti delle Forze dell’Ordine che, coordinati da alcuni Funzionari della Questura di Trento, hanno assicurato il regolare svolgimento dell’evento senza alcuna ripercussione sulla viabilità e sull’ordine pubblico.

Stessa giornata in cui, alle ore 15:00, è stata celebrata in Duomo la funzione religiosa per festeggiare la riapertura della Cattedrale di San Vigilio dopo il restauro durato cinque anni. Per la solennità e importanza dell’evento, l’ingresso della struttura è stato presidiato dal personale della Polizia di Stato in Alta Uniforme e dai due magnifici cavalli del Reparto della Squadra a Cavallo di Torino che con la loro maestosità hanno contribuito a rendere ancora più unico il momento inaugurale.

Nel centro cittadino è stato inoltre quotidianamente impiegato personale di questa Squadra Mobile che, coordinato dall’Ispettore Emanuele Vitti, ha assicurato e assicurerà per tutto il periodo natalizio, un servizio specifico antirapina nei luoghi maggiormente affollati dalla presenza di coloro che visiteranno la città in occasione dell’evento “Trento città del Natale”.

Nell’ambito di questa iniziativa, inoltre, personale della Questura di Trento assicurerà un costante servizio di prossimità alla cittadinanza, grazie anche al presidio fisso presente all’interno della casetta di legno dedicata alla Polizia di Stato e ubicata presso questa Piazza Fiera. Il punto fungerà anche da centro di raccolta fondi a favore del Piano Marco Valerio che si occupa di aiutare i figli disabili degli appartenenti alla Polizia di Stato, di Unicef e delle onlus che gestiscono i bene confiscati alla camorra.

