L’unione dei ciechi e ipovedenti di Trento festeggia la sua patrona santa Lucia

Mentre le strade del centro di Trento erano invase da una grande folla in visita alla tradizionale Fiera di Santa Lucia e ai Mercatini di Natale, nel pomeriggio di ieri sabato 10 dicembre anche una nutrita rappresentanza dei ciechi e ipovedenti trentini con famigliari e amici, si sono ritrovati nella moderna sala del Castello del Buonconsiglio per festeggiare la loro patrona.

La serata si è svolta all’insegna dell’emozione, del ricordo e della gioia. Il presidente Dario Trentini ha introdotto la serata ringraziando i numerosi associati e famigliari presenti, ricordando i tanti amici che ci hanno lasciato in questi due anni pieni di difficoltà e restrizioni. È passato poi alla presentazione dei graditissimi ospiti, e cioè il Coro Vallarsa, diretto dal maestro, compositore e socio Ivan Cobbe, e il socio Cristian Sighel, coautore, assieme al giornalista e scrittore Maurizio Panizza, del libro Alla ricerca del sole.

Si è trattato, come ho già detto, di un pomeriggio all’insegna dell’emozione e della riflessione. Si, perché la stupenda presentazione dei canti da parte del direttore Cobbe, le poetiche parole dei canti e l’armonia delle esecuzioni, hanno suscitato in tutti profonde emozioni.

Direi che con la presentazione ed esecuzione di Improvviso, di Bepi De Marzi, si è creato un profondo legame con l’intervista di Panizza a Cristian Sighel, che ha raccontato il suo dramma improvviso, la perdita della vista all’età di vent’anni, la fatica dell’accettazione e la gioiosa scoperta di potenzialità nascoste e sorprendenti nel campo delle corse podistiche.

Infatti il sottotitolo è: «Questo pezzo di vita che tanto mi ha tolto, ma tanto mi ha dato». Un’intervista che è stata una lezione di vita per chi ha il dono della vista, ma anche un rivivere gli stessi sentimenti e ricordi da parte degli associati.

Gli ultimi canti del Coro hanno portato al massimo grado la gioia e l’emozione di sentirsi affratellati nella comune battaglia per la libertà, l’autonomia e la fratellanza, Si, perché anche chi vede fisicamente, spesso può trovarsi all’improvviso nel buio, ma se trova in Dio o in un suo simile la mano tesa, come ha fatto Romina, la moglie di Cristian, ecco che l’autore può fare questa bella dedica: «A mia moglie, Romina, che nei momenti più bui ha asciugato con dolcezza le mie lacrime e allontanato dal mio cuore ogni pena».

Articolo realizzato per la Voce del Trentino da Claudio Forti di Trento

