Corruzione Qatar: borse di contanti in casa di Panzeri e la vicepresidente della comunità europea Eva Kaili

Si sta aggravando di ora in ora la posizione dell’ex eurodeputato eletto fra le fila del Partito Democratico Antonio Panzeri che secondo l’accusa avrebbe usato “metodi ingegnosi e spesso scorretti per raggiungere i suoi scopi“. Per gli inquirenti sarebbe lui il “direttore d’orchestra” di tutta l’operazione.

La moglie e la figlia di Panzeri sono state arrestate ieri nella loro casa di Calusco d’Adda (Bergamo). Le due si trovano ai domiciliari. Secondo la procura sono stati trovati ben 600 mila euro nella casa bruxelles di Panzeri stipati in sacchetti. Alla famiglia Panzeri in cambio di favori sarebbe stato donato un viaggio di 100 mila euro e in prospettiva c’era l’idea di acquistare una mega villa a Cervinia.

L’ex eurodeputato Antonio Panzeri “è sospettato” di essere intervenuto “politicamente con i membri” che lavorano al Parlamento Europeo “a beneficio di Qatar e Marocco, in cambio del pagamento”. Lo si legge in uno degli atti dell’indagine di Bruxelles per “corruzione di funzionari e membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri, riciclaggio e associazione per delinquere”. Nel documento è scritto che comunque vige la “presunzione di innocenza”.

La Corte d’Appello di Brescia ha convalidato l’arresto e concesso i domiciliari a Maria Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell’ex eurodeputato. “Le mie assistite hanno riferito in aula di non essere a conoscenza di quanto viene loro contestato“, ha spiegato l’avvocato Angelo De Riso difensore con Nicola Colli, di Maria Colleoni e Silvia Panzeri. “Siamo soddisfatti e confidiamo che non venga accolta la richiesta di consegna alle autorità del Belgio”, hanno affermato i due legali.

Negli atti della procura moglie e figlia Panzeri sapevano dei ‘doni’ – Maria Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivamente moglie e figlia dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri, fermate venerdì, sono ritenute “pienamente consapevoli” dell’attività del marito e padre e “persino del trasporto di doni”.

Le due sono menzionate “nella trascrizione di intercettazioni telefoniche” durante le quali l’ex europarlamentare “ha commentato la consegna dei doni” di cui sarebbe stato “a quanto pare” il beneficiario.

Come si legge in un atto che riporta la sommaria descrizione della vicenda per la quale è stato emesso il mandato di arresto europeo, moglie e figlia, accusate di concorso nell’ambito dell’inchiesta di Bruxelles per corruzione e riciclaggio, con vincolo di associazione per delinquere, “paiono essere consapevoli delle attività del marito/padre e addirittura di partecipare nel trasporto dei ‘regali’ dati al Marocco attraverso Abderrahim Atmoun, ambasciatore del Marocco in Polonia”.

Ancora più grave la posizione di Eva Kaili, la vicepresidente del Parlamento europeo arrestata in Belgio. Nella sua casa sono stati trovati “sacchi di banconote”: per questo motivo l’europarlamentare, che sarebbe coinvolta nell’inchiesta sulla corruzione legata al Qatar, ha trascorso la notte in stato di detenzione.

Venerdì notte nell’abitazione della vicepresidente del Parlamento europeo è stato bloccato il padre della Kaili mentre stava uscendo di casa in fretta e furia portando con sé una valigia piena di soldi.

L’uomo è stato fermato e nella perquisizione della casa della figlia sono state trovate altre borsone piene di dollari ed euro.

La sensazione degli investigatori è che il bello, cioè il brutto per gli amici di Panzeri e del Qatar, debba ancora venire. Si stanno esaminando i cellulari e i computer raccolti nelle 18 perquisizioni e si stanno passando al setaccio i conti correnti e le comunicazioni elettroniche dei fermati.