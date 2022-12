Viabilità, revocato ad Ospedaletto il divieto di transito dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate diretti verso Trento

Pubblicità

Sulla statale 47 della Valsugana, alle ore 16.30, dal presidio neve localizzato nel comune di Ospedaletto, é stato revocato il divieto di transito dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate, diretti verso Trento.

“Rivolgo – sottolinea il presidente Fugatti – un saluto e un ringraziamento a tutte le persone che oggi hanno lavorato e stanno ancora lavorando per ridurre i disagi alla viabilità, per un evento meteorologico atteso ma che ha richiesto l’impegno di una organizzazione articolata”.

Il commissario del Governo aveva disposto il divieto di transito per autocarri, autotreni ed autoarticolati con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate dal km 88 della statale 47 della Valsugana in direzione Trento.

Si ricorda che in Trentino dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose.

Si raccomanda di moderare la velocità e di guidare con particolare attenzione per il fondo stradale sdrucciolevole e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero neve e per i trattamenti antighiaccio.

Mantenere transitabile la rete viaria di competenza provinciale limitando i disagi per gli automobilisti ha richiesto l’impiego di 180 mezzi di imprese private e di 165 mezzi del Servizio Gestione Strade della Provincia, oltre al lavoro di 420 tra operai stradali della Provincia e di imprese private.

