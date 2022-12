Si è alzato il velo sulla mostra “Nel flusso della vita”, un omaggio all’artista Franca Geleng

Pubblicità

Si è alzato il velo sulla mostra “Nel flusso della vita”, allestita nella sala espositiva al piano terra del Comune di Malé.

Un’iniziativa che unisce nostalgia e tenerezza, entusiasmo e creatività, specchio di una comunità accogliente e in ascolto, che dà protagonismo alla storia di un’artista e della sua famiglia che, seppur nel dolore della mancanza, riesce a lanciare un amo vitale di freschezza e creatività ai giovani.

L’esposizione (visitabile fino a domani, domenica 11 dicembre, e dal 15 al 18 dicembre con orario 17-19) è infatti un omaggio all’arte pittorica e fotografica di Franca Geleng, scomparsa nel 2021.

Al sentito momento dell’inaugurazione erano presenti circa 40 persone e varie autorità: il presidente del Centro Servizi Socio Sanitari e Residenziali di Malé Antonio Daprà, affiancato dal direttore Gianni Delpero, la sindaca di Malé Barbara Cunaccia e la sindaca di Terzolas Luciana Pedergnana, il coordinatore del Progetto Giovani Val di Sole Appm onlus/Comunità della Valle di Sole Michele Bezzi.

Non poteva mancare, naturalmente, la mamma dell’artista Grazia Geleng, ospite della Casa di Riposo maletana, che ha letto un toccante ringraziamento.

«Sono davvero grata di questa mostra che dà voce al mio grande desiderio che mia figlia Franca non venga dimenticata e che la sua arte possa continuare ad essere ammirata e vissuta – ha detto la mamma –. Grazie a Federica che, con il supporto dell’équipe di animazione, mi ha accompagnato a prendere i quadri e si è dedicata con me a ripercorre la vita di mia figlia e a riscoprire insieme titoli e significato dei quadri. Grazie al Centro Servizi Socio Sanitari e Residenziali di Malé che mi ha sostenuta in questo desiderio e ha trovato il modo di concretizzarlo e renderlo ancora più caloroso con il coinvolgimento dei ragazzi e della comunità. Grazie ad Alessia, Caty, Davide, Filippo, Francesco e Tiziano che hanno reinterpretato alcuni quadri di mia figlia con creatività ed entusiasmo, attraverso la comunicazione visiva che il Progetto Giovani Val di Sole sta valorizzando in laboratori di fotografia al Centro Aggregativo di Malé. Grazie a chi ha messo a disposizione la bellissima sala, a tutti quelli che hanno contribuito a qualunque titolo, a coloro che terranno aperta la mostra, a tutti coloro che la visiteranno. Grazie di cuore!».

