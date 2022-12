Nevicata di ieri, non è andato tutto bene: «Trentino peggio del Meridione»

Pubblicità

Egregio Direttore,

sono Denicolo Dario ex presidente degli artigiani, ieri ho potuto verificare quanto siamo indietreggiati sul piano dell’efficienza per quanto riguarda le nevicate, e mi meraviglia, anzi mi sono vergognato di essere Trentino, ho percorso la Valsugana con il mio camion in direzione Bassano, non ho misurato i cm di neve, ma penso siano stati 3, ma si vedevano le strisce bianche che delimitano la corsia.

Appena arrivato ad Ospedaletto trovo il blocco totale in direzione Trento. Allora ho chiesto agli agenti di controllo se fossero impazziti, la strada a Primolano era perfettamente pulita.

Mi ero recato a Verona, poi quando torno indietro a Ospedaletto trovo il blocco alle ore 15 nonostante la strada fosse assolutamente perfetta. Per finire il mio lavoro dovevo fare ancora 3 km, ma non c’è stato nulla da fare. Sono rimasto bloccato.

Ora faccio due semplici considerazioni: la prima, deridevamo il sud dove 10 centimentri di neve bloccavano tutto, qui siamo diventati ancora peggio.

La seconda è di carattere morale, c’erano camionisti fermi dalle 7 del mattino, nessuno pensato di portare un panino oppure un tè. Segno questo che i camionisti sono considerati delle entità inesistenti per non dire di peggio.

Se fossi l’assessore competente avrei dato le dimissioni già ieri mattina e poi avrei mandato a casa metà del personale addetto allo sgombero neve, perché con 5 centrimeti di neve in Trentino non può succedere una situazione del genere.

Non puoi fermare i professionisti della strada e lasciare andare liberi gli automobilisti che ne combinano di tutti i colori. Siamo ormai al top della incapacità gestionale.

Dario Denicolo

