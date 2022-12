L’inverno sta entrando nel vivo: chiuso il sentiero nella roccia per San Romedio

Pubblicità

Come accade ogni anno nel periodo invernale, lo spettacolare sentiero panoramico nella roccia, che da Sanzeno porta al Santuario di San Romedio, è stato chiuso.

A causa delle precipitazioni nevose dei giorni scorsi e le previsioni meteo-climatiche a venire, che possono portare a condizioni di pericolosità del sentiero, si è resa necessaria la chiusura del magnifico percorso.

Con la stagione invernale, infatti, il passaggio tra le rocce può risultare rischioso sia per la caduta di massi dall’alto, sia per l’impraticabilità dovuta all’eventuale presenza di ghiaccio e sassi sul percorso e di tratti di passerella sconnessi.

A stabilire la chiusura del percorso è un’ordinanza firmata dal sindaco di Sanzeno Martin Slaifer Ziller.

Il percorso nella roccia è una delle vie più spettacolari per raggiungere San Romedio: partendo dal parcheggio proprio di fronte al Museo Retico, dove è possibile lasciare l’auto, con una passeggiata quasi completamente in piano e una splendida vista sul canyon, in meno di un’ora si arriva all’eremo.

Il tracciato è letteralmente scavato nella roccia seguendo il percorso dell’antico canale irriguo realizzato oltre un secolo e mezzo fa per portare l’acqua del rio di San Romedio a caduta nelle campagne di Sanzeno e di Banco.

