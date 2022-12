La Fondazione Cassa Rurale Val di Non premia gli studenti meritevoli: in palio 9 borse di studio per le tesi di laurea magistrale sulla valle

Pubblicità

Anche quest’anno la Fondazione Cassa Rurale Val di Non ha indetto un bando dal titolo “Sviluppo economico, tecnico, sociale e culturale in Anaunia. Passato, presente e futuro tra innovazione e sostenibilità” per l’assegnazione fino a un massimo di 3 borse di studio di 2.000 euro ciascuna per 3 anni.

Un premio, questo, pensato per tesi di laurea magistrale redatte attorno a uno dei temi contenuti nel titolo e legati al territorio della Val di Non.

Un bando triennale e cioè valido per tre anni (2022-2023-2024), che verrà tuttavia comunicato e pubblicizzato ogni anno, ideato con questa formula per sollecitare gli studenti in procinto di laurearsi a trattare il tema dello sviluppo economico, tecnico, sociale e culturale della Val di Non nell’ambito di analisi e ricerche legate al passato, ma anche al futuro con un occhio rivolto all’innovazione e alla sostenibilità.

La tematica non deve per forza essere legata al settore economico. Essa potrà essere, ad esempio, di natura culturale, sociale, tecnica, naturalistica, antropologica o altro.

L’importante è che si attenga al tema riassunto nel titolo e che sia rivolta alla Val di Non.

Il fine della Fondazione Cassa Rurale Val di Non è quello di premiare buone idee, progetti o analisi in funzione di un futuro sostenibile o di un passato ancora da scoprire o comprendere.

Per partecipare non serve essere della Val di Non ma – senza limiti di età – analizzarla da svariati punti di vista.

Tre sono le borse di studio, da 2.000 euro ciascuna, che ogni anno verranno assegnate qualora la commissione tecnica e il giudizio insindacabile della stessa ritenessero meritevoli i progetti pervenuti nei termini prestabiliti.

Entro il 31 marzo di ogni anno, ai fini dell’accettazione della domanda, è necessario inviare la tesi di laurea in formato pdf con i seguenti documenti: copia della carta d’identità, copia degli esami sostenuti con votazione, curriculum vitae e certificato di laurea.

La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito della Fondazione, con tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo mail [email protected] come di seguito elencato: per chi ha conseguito la laurea magistrale negli anni solari 2021 e 2022 entro il 31 marzo 2023; per chi ha conseguito la laurea magistrale nell’anno solare 2023 entro il 31 marzo 2024; per chi ha conseguito la laurea magistrale nell’anno solare 2024 entro il 31 marzo 2025.

«Si tratta di un progetto che desidera premiare gli studenti meritevoli – fa sapere il presidente della Fondazione Cassa Rurale Val di Non Dino Magnani – ma anche dirottare idee e studi volti ad affrontare il tema della Val di Non, analizzando una o più sfaccettature che da sempre l’hanno resa unica».

«È un’opportunità in più, anzi tre, o meglio nove in tre anni, per premiare buone idee, studi o analisi di casi, realtà e progetti legati all’inesauribile fonte qual è la Val di Non – aggiunge il presidente della Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo Silvio Mucchi –. Economia, cultura, natura, associazionismo, ambiente, ma anche tanti altri sono i temi attorno ai quali costruire tesi di laurea che potrebbero essere il punto di partenza per un lavoro, una collaborazione o ulteriori approfondimenti di studio, magari attraverso un dottorato».

«Ecco – conclude il presidente Mucchi – la Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo, per mezzo della Fondazione, desidera premiare studi meritevoli tramite aiuti concreti come, anche, la comunicazione degli stessi a realtà del territorio direttamente interessate dallo studio svolto, al fine di comprendere se vi possa essere uno sbocco futuro come una pubblicazione o addirittura un lavoro».

Tutte le info sono disponibili sul sito www.fondazionecrvaldinon.it