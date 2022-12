Il Comune apre l’ex scuola Bellesini per accogliere i senza tetto

L’Amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione le aule dell’ex scuola Bellesini nel rione di Cristo Re per l’accoglienza delle persone che in questi giorni passano la notte all’addiaccio.

In particolare, l’edificio offrirà un posto letto a chi attualmente dorme in strada perché non ha i requisiti per essere inserito nel sistema di accoglienza provinciale.

Il sindaco Franco Ianeselli e l’assessora Chiara Maule hanno contattato nelle scorse ore alcuni soggetti del terzo settore per individuare il potenziale gestore della struttura.

Tutti i dettagli sulle modalità dell’apertura dell’ex scuola e sui posti letto disponibili saranno comunicati a breve. “Con la nevicata di ieri e con l’abbassamento delle temperature previsto per i prossimi giorni, la situazione dei senza dimora della città si è aggravata – spiega Ianeselli, oggi a Danzica insieme all’assessora Maule per la cerimonia che proclamerà la capitale europea del volontariato 2024 – Da qui la decisione di cercare in fretta una soluzione. Sappiamo bene che questa è un’emergenza ampiamente prevista, ma l’Amministrazione comunale non ha né la competenza né le risorse per affrontarla. Tuttavia, di fronte a una situazione come questa non si può certo stare a guardare. Dobbiamo ringraziare ancora una volta il terzo settore e il volontariato che non si tirano mai indietro e non fanno mancare il loro supporto”.

Aggiunge l’assessora Maule: “Le persone che attualmente vivono in strada sono per lo più di richiedenti asilo, molti di loro sono arrivati a Trento via terra. Vivono in una sorta di limbo, sono in attesa di una risposta sullo status di rifugiato dal Commissariato di Governo. Non c’è una struttura che li accolga anche se tra di loro c’è pure qualcuno che lavora. A volte si tratta anche di famiglie con bambini per le quali i nostri Servizi sociali si affannano a cercare un posto. Urge trovare soluzioni strutturali altrimenti il prossimo inverno l’emergenza si ripresenterà con la stessa drammaticità di oggi”.

Dall’autunno del 2020 le classi della scuola primaria Bellesini situate nel quartiere Cristo Re a Trento sono state spostate all’interno della scuola primaria Aldo Schmid, facente sempre parte dell’istituto comprensivo Trento 6.

Pubblicità Pubblicità



Lo spostamento era già stato pianificato alcuni anni fa vista la scarsa affluenza di alunni e rientra in un progetto di riqualificazione della struttura dove saranno probabilmente trasferite alcune associazioni di volontariato, la sede della circoscrizione e il circolo anziani della Ginestra

Con la chiusura della scuola nata l’undici ottobre 1954 si era chiuso un ulteriore capitolo della storia del rione di Cristo Re.

Era stata realizzata per correre incontro all’esigenza di molti genitori che, visto il sovraffollamento, dovevano raggiungere le Sanzio per portare a scuola i propri figli. Le prime classi delle Bellesini avevano raggiunto anche i 50 alunni.

L’amministrazione comunale nel 1952 aveva acquisito un terreno edificabile in via Stoppani ed in due anni la scuola fu agibile. La storia della elementare Bellesini nata in risposta al sovraffollamento 65 anni fa, finisce per l’opposta motivazione quella della scarsità di alunni. (Nella foto storica i ragazzi delle Bellesini nati dal 1958 al 1963.)